مصرع مديرة مدرسة وشرطي وانتشال جثة غريق بحوادث في بغداد وديالى

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمصرع مديرة مدرسة، ومنتسب في الشرطة وانتشال جثة غريق في حوادث متفرقة في أماكن مختلفة في العاصمة بغداد وديالى.

وأشارت المصادر لوكالة شفق نيوز، إلى مصرع مديرية مدرسة اعدادية وهي زوجة وكيل دائرة احوال اليوسفية الضابط برتبة عقيد نتيجة تعرضها لحادث سير انقلاب عجلتها داخل مشروع اروائي في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد.

وفي حادث آخر، ذكرت المصادر، أن شرطياً يقود دراجة نارية لقي حتفه نتيجة حادث اصطدام مع مركبة وسط قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وفي حادث ثالث نوه المصدر الى انتشال جثة شاب غرق اثناء السباحة في نهر الخالص عند منطقة سراجق بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى.