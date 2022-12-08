مصرع وإصابة 15 شخصا معظمهم طلبة جامعيون بحادث مأساوي في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بمصرع واصابة 15 شخصا على الاقل جراء حادث سير "مروع" على طريق بعقوبة- المقدادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 15 شخصا بين ضحية وجريح جراء تصادم شاحنة مع 3 باصات تحمل طلبة جامعيين على طريق بعقوبة - المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر، أن "الحصيلة النهائية لم تتضح حتى الان بسبب حجم الاصابات البليغة فيما شرعت مفارز الاسعافات والصحة الى موقع الحادث".

وتشهد محافظة ديالى، تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تضرر وإنهيار منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السير المرورية.