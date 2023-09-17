مصرع مدني وإصابة نجله بحادث مروع في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأحد، بمصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير في أطراف المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً لقي مصرعه وأصيب نجله بجروح بليغة بتصادم حافلة مع أخرى على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء داقوق".

وبين المصدر أن "مفارز الدفاع المدني نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى كركوك لتلقي العلاج".

ويشهد طريق بغداد - كركوك حوادث سير يومية مميتة بسبب مشاكل الطريق وإهمال قواعد السلامة المرورية.