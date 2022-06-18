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مصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير وغرق شاب في محافظتين عراقيتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T18:54:11+0000
مصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير وغرق شاب في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بمصرع مدني واصابة اخر بحادث دهس على طريق بغداد كركوك، فيما لقي فتى مصرعه غرقاً جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة مسرعة دهست اثنين من بائعي الشاي على طريق بغداد كركوك ضمن ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة، ما تسبب بمصرع أحدهما البالغ من العمر 50 عاما واصابة الاخر وهو شاب بجروح بليغة".

وأضاف أن "جثة الضحية والمصاب تم نقلهما الى مستشفى الخالص والقت قوات الامن القبض على السائق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويتصدر طريق بغداد - كركوك، والذي يطلق عليه "طريق الموت" الحوادث المرورية بسبب فوضى السير والتنظيم وتضرره جراء غياب عمليات التأهيل والإعمار.

من جانب اخر، ابلغ مصدر امني في محافظة ذي قار وكالة شفق نيوز، بان "قوة امنية تمكنت من انتشال جثة فتى في الرابعة عشر من عمره، طالب مدرسة، من نهر الفرات جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الفتى غرق اثناء تعلم السباحة في نهر الفرات الذي لجأ إليه هربا من الحر وقلة تجهيز التيار الكهربائي لمنطقتهم".

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