مصرع مدني وإصابة آخر بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، بمصرع مدني وإصابة آخر بحادثين مروريين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي مصرعه جراء حادث تصادم عجلتين على طريق بعقوبة - بغداد جنوب غربي محافظة ديالى".

وفي حادث اخر، أصيب شاب بجروح خطيرة جراء اصطدامه بمركبة قرب جامعة ديالى جنوب غرب بعقوبة.

وبحسب المصدر الامني، فأن "الاسعافات نقلت الشاب المصاب إلى مستشفى بعقوبة العام وجثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد ديالى تصاعداً بالحوادث المرورية بسبب تضرر وتدمير منظومة الطرق أو مخالفة قواعد السير المرورية.