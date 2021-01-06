سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع مدني وإصابة آخر بحادثي سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-06T16:57:12+0000
مصرع مدني وإصابة آخر بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، بمصرع مدني وإصابة آخر بحادثين مروريين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي مصرعه جراء حادث تصادم عجلتين على طريق بعقوبة - بغداد جنوب غربي محافظة ديالى".

وفي حادث اخر، أصيب شاب بجروح خطيرة جراء اصطدامه بمركبة قرب جامعة ديالى جنوب غرب بعقوبة.

وبحسب المصدر الامني، فأن "الاسعافات نقلت الشاب المصاب إلى مستشفى بعقوبة العام وجثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد ديالى تصاعداً بالحوادث المرورية بسبب تضرر وتدمير منظومة الطرق أو مخالفة قواعد السير المرورية.

related

في حادث مروّع.. مصرع وإصابة 13 شخصاً بديالى

Date: 2020-12-09 11:47:52
في حادث مروّع.. مصرع وإصابة 13 شخصاً بديالى

العنف والتطرف يدفعان المسيحيين للفرار من محافظة عراقية

Date: 2020-12-25 15:42:32
العنف والتطرف يدفعان المسيحيين للفرار من محافظة عراقية

"كابينة ثقافية".. شابة طموحة تنقل تجربة بريطانية إلى ديالى

Date: 2020-09-29 17:06:23
"كابينة ثقافية".. شابة طموحة تنقل تجربة بريطانية إلى ديالى

ديالى تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

Date: 2020-08-19 10:55:46
ديالى تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

وفاة شخص مشتبه باصابته بفيروس كورونا في محافظة عراقية

Date: 2020-05-10 11:39:10
وفاة شخص مشتبه باصابته بفيروس كورونا في محافظة عراقية

وعود مسؤول محلي تلغي تظاهرة خدمية حاشدة في العراق

Date: 2020-09-02 14:17:43
وعود مسؤول محلي تلغي تظاهرة خدمية حاشدة في العراق

ديالى توصل المياه لعشرات القرى في وحدتين متنازع عليهما

Date: 2020-07-17 17:29:07
ديالى توصل المياه لعشرات القرى في وحدتين متنازع عليهما

متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-11-03 09:00:06
متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران