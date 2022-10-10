مصرع مدني وإصابة آخر بحادثين منفصلين في ديالى وكرميان

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى، وكَرميان الكوردستانية، يوم الاثنين، بمصرع مدني بحادث دهس وإصابة اخر بهجوم مسلح في اطراف كرميان.

وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "مدنيا لقي مصرعه بحادث دهس غير متعمد على طريق بغداد – كركوك قرب منطقة الغالبية 18 كم شمال غرب بعقوبة".

وأضاف ان "جثة الضحية نقلت الى دائرة الطب العدلي، وتم فتح تحقيق من قبل السلطات المرورية بالحادث".

وفي كرميان، افاد مدير العلاقات والاعلام في شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن "مسلحا اطلق النار من مسدس على رجل تولد 1979 من سكان قرية (بينكا) في قضاء سرقالة، بسبب مشكلة اجتماعية بين الطرفين".

واشار الى ان "المصاب تم نقله الى مستشفى طوارئ الشهيد هزار في كلار لتلقي العلاج الطبي، فيما اصدر القضاء امرا بالقاء القبض على الجاني".

وبين ان قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.