مصرع مدني وإصابة اثنين بحادث سير على طريق كركوك – أربيل

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم السبت، بمصرع مدني وإصابة اثنين آخرين جراء حادث سير مروع وقع على الطريق المؤدي الى أربيل، ضمن حدود ناحية التون كوبري شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين، الأولى من نوع كيا حمل، والثانية من نوع تويوتا حمل تعود لإحدى الدوائر الحكومية.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة أحد المدنيين في موقع الحادث، فيما نُقل المصابان الآخران إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحاً أن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب وظروف وقوع الحادث.