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مصرع مدني بحادث سير في خانقين.. ووفاة نازحة إثر محاولة انتحار بنينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-08T20:01:17+0000
مصرع مدني بحادث سير في خانقين.. ووفاة نازحة إثر محاولة انتحار بنينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمصرع مدني يوم الثلاثاء جراء حادث سير في أطراف خانقين بديالى، بينما توفيت نازحة بعد ساعات من محاولتها الانتحار حرقا في مخيم بنينوى.

وقال مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز إن رجلا في العقد السادس من عمره لقي مصرعه جراء حادث اصطدام سيارة مع دراجة نارية على طريق منذرية-خانفين.

واضاف أن جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث.

وفي تطور منفصل، قال مصدر امني في نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "نازحة حاولت الانتحار صباح اليوم بإضرام النار بجسدها، توفيت متأثرة بالحروق التي اصابت جسدها في مخيم ديبكة شرق الموصل".

وأضاف أن "الاجهزة الامنية المسؤولة عن مخيم ديبكة اوقفت زوجها للتحقيق معه في هذه الحادثة".

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