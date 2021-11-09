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مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-09T05:07:48+0000
مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بمصرع مدنيين جراء حادث سير شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المدنيين أحدهما معاون طبي لقيا مصرعهما بحادث سير على طريق مندلي -قزانية شرقي ديالى.

وأضاف أن الحادث وقع بعد سقوط مدني نتيجة تصادم عجلته مع أخرى وفي تلك الأثناء صادف مرور المعاون الطبي الذي ترجل من دراجته وهرع نحو الحادث وتعرض لدهس من قبل عجلة أخرى وفارق الحياة متأثرا بجراحه في مستشفى بلدروز مشيرا إلى ان جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي"

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تهالك الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

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