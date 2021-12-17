مصرع مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى وصلاح الدين يوم الجمعة، بمصرع مدنيين بحادثين منفصلين في ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر ديالى لوكالة شفق نيوز؛ أن رجلاً لقي مصرعه بشجار مع أقاربه في حي المهافيف في أطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن "الشرطة حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

وفي صلاح الدين؛ أفاد مصدر أمني بمصرع شاب جراء انقلاب سيارته على طريق الدور- تكريت.

وأشار المصدر إلى نقل الجثة إلى الطب العدلي.

وتشهد محافظة صلاح الدين حوادث سير مستمرة بسبب تهالك الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.