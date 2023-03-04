مصرع مدنيين اثنين بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بمصرع مدنيين بحادث سير في اطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما بتصادم مركبتين على طريق منطقة (كنيطرة) في اطراف ناحية آشور شمال غربي الشرقاط.

واضاف" ان مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الجثتين إلى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية"

وتشهد صلاح الدين حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.