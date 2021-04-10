مصرع مدرس واصابة مرافقه بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم السبت، بمصرع مدرس وإصابة مرافقه بحادث سير على طريق سامراء ـ تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان مدرسا لقي مصرعه وأصيب مرافقه بجروح خطيرة بحادث سير على طريق سامراء – تكريت قريب ناحية مكيشيفة جنوب شرق صلاح الدين.

وأضاف المصدر؛ أن أسباب الحادث ازدحامات وتعرجات الطريق، مشيراً إلى أن جثة المدرس نقلت للطب العدلي فيما تم نقل مرافقه الجريح الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد محافظات عراقية عدة حوادث مرورية يومية بسبب تردي منظومة الطرق ومخالفة قواعد السير المرورية.