مصرع مدرس بحادث سير على طريق الموت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين يوم الاثنين، بمصرع مدرس بحادث سير على طريق كركوك - طوزخورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "مدرسا في اعدادية صناعة طوز خورماتو لقي مصرعه بحادث سير (تصادم) على طريق بغداد -كركوك قرب قرية (سرحة) بين ناحية العظيم وقضاء امرلي.

واضاف أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد كثير من المحافظات حوادث سير يومية بسبب سوء منظومات الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.

ولا زال طريق بغداد - كركوك أو ما يسمى طريق الموت في صدارة الحوادث المرورية لأسباب متعددة.