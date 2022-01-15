مصرع كابتن فرق شعبية بحادث سير في ديالى

شفق نيوز / لقي كابتن فرق شعبية لكرة القدم، مصرعه يوم السبت، إثر حادث سير في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالى.

مصدر رياضي أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "صلاح المهداوي، كابتن ومسؤول في الفرق الشعبية، توفي بحادث سير جراء انقلاب دراجته النارية في أطراف منطقة الصدور التابعة لقضاء المقدادية" (40 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية نقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير والدراجات النارية، بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية من جهة، ورداءة الطرق من جهة أخرى.