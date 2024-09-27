مصرع قاضٍ وإصابة أفراد عائلته بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع قاضٍ وإصابة أفراد عائلته بجروح بليغة بحادث سير غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والمثنى، وأدى لمصرع قاضي محكمة تحقيق الناصرية، عقيل السعيدي، وإصابة زوجته وأطفاله الثلاثة بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "السعيدي كان عائداً من سفر خارج العراق مع أفراد عائلته"، مشيراً إلى نقل الجثة للطب العدلي والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.