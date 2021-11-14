سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع قاضٍ وإصابة أشخاص آخرين بحادثين جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-14T07:54:47+0000
مصرع قاضٍ وإصابة أشخاص آخرين بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بمصرع قاضٍ من اهالي العاصمة بغداد بحادث سير على طريق رئيسي جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاضي يعمل في محافظة ميسان لقي حتفه في حادث سير وقع على طريق كوت _ عمارة.

ووفقا للمصدر فإن القاضي كان متجهاً من بغداد الى قضاء علي الغربي في ميسان للالتحاق بداومه في محكمة استئناف المحافظة.

وفي حادث ثانٍ أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، عن إنقاذ أربعة مواطنين بإخراجهم من داخل عجلة نوع كيا اوبتيما بعد انقلابها على الطريق السريع الرابط بين بغداد والناصرية في حادث سير.

وأوضح البيان أن مفارز الانقاذ تمكنت في مركز سومر بإسناد من مركز الدغارة من إخراج المصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

related

وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث سير على "طريق الموت" جنوبي العراق

Date: 2021-09-29 07:38:44
وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث سير على "طريق الموت" جنوبي العراق

مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

Date: 2021-11-03 08:49:04
مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أثنين بجروح بحادثين جنوبي العراق .. صور

Date: 2021-09-15 09:15:57
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أثنين بجروح بحادثين جنوبي العراق .. صور

مصرع أربعة أشخاص بحادث مروع جنوبي العراق

Date: 2021-06-08 09:53:15
مصرع أربعة أشخاص بحادث مروع جنوبي العراق

مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-08-31 06:50:22
مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

Date: 2021-02-19 08:08:40
مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

Date: 2021-09-27 10:39:02
مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بحادث مروع في كركوك

Date: 2021-07-07 07:10:44
وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بحادث مروع في كركوك