مصرع قاضٍ وإصابة أشخاص آخرين بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بمصرع قاضٍ من اهالي العاصمة بغداد بحادث سير على طريق رئيسي جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاضي يعمل في محافظة ميسان لقي حتفه في حادث سير وقع على طريق كوت _ عمارة.

ووفقا للمصدر فإن القاضي كان متجهاً من بغداد الى قضاء علي الغربي في ميسان للالتحاق بداومه في محكمة استئناف المحافظة.

وفي حادث ثانٍ أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، عن إنقاذ أربعة مواطنين بإخراجهم من داخل عجلة نوع كيا اوبتيما بعد انقلابها على الطريق السريع الرابط بين بغداد والناصرية في حادث سير.

وأوضح البيان أن مفارز الانقاذ تمكنت في مركز سومر بإسناد من مركز الدغارة من إخراج المصابين من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .