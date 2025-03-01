مصرع أفراد أُسرة كاملة بحادث سير مأساوي شمالي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم السبت، بمصرع أربعة مدنيين من عائلة واحدة، جراء حادث سير مأساوي على طريق كركوك أربيل شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة مدنيين من عائلة واحدة، أب وأم وطفلين، يستقلون سيارة نوع ميستوبوشي حمل صغيرة، كانوا قادمين من أربيل إلى كركوك، اصطدمت عجلتهم مع شاحنة حمل كبيرة، ما أدى لوفاة العائلة بالكامل".

وأضاف المصدر أن "السبب هو السرعة الفائقة لسائق السيارة الصغيرة، وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعلمي في كركوك".