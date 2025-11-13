مصرع فتاة وفلاح وإصابة 11 شخصاً بحوادث سير مختلفة في محافظتين

شفق نيوز- المثنى/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة المثنى، يوم الخميس، بمصرع فتاة وإصابة 11 آخرين، بحادثي دهس متفرقين في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة لقيت مصرعها، وأصيبت شقيقتها، نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة بالقرب من مجسر شارع الجامعة في المثنى".

ولفت المصدر، إلى أن "حادثاً آخر وقع ضمن منطقة أم العصافير في المثنى، حيث اصطدمت عجلة نوع كيا ركاب، بعجلة من نوع (ستوتة) ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال".

في حين أفاد مصدر في محافظة ديالى، بمصرع رجل يعمل فلاحاً شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فلاحاً لقي مصرعه إثر انقلاب ماكنة زراعية نوع (تريكتر) عليه في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".