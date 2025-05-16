مصرع فتاة حرقاً و"عمود إنارة" يصيب شخصين في طوز خورماتو

شفق نيوز/ شهد قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، حادثتين منفصلتين خلّفتا مصرع فتاة وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال مصدر طبي في مستشفى القضاء، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة في العشرينات من عمرها أقدمت على إضرام النار في جسدها، ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها".

وأضاف أن "دوافع الحادث لم تُعرف بعد، فيما لا تزال الجهات المتخصصة تحقق في الملابسات".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر محلي آخر، بسقوط "عمود إنارة" على مركبة كانت تسير في أحد شوارع القضاء، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وأشار المصدر، إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت فرق الصيانة والجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث".