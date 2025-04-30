مصرع عنصرين من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق وسط بغداد

شفق نيوز/ لقي شرطيان منسوبان إلى مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، مصرعهما أثناء تأديتهما الواجب في إخماد حريق اندلع داخل شقتين سكنيتين وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "العنصرين تعرضا لإصابات بالغة نتيجة الحروق والاختناق أثناء محاولتهما السيطرة على ألسنة اللهب الشقة في منطقة شارع حيفا وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن وفاتهما رغم محاولات الإسعاف".

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى، نبأ استشهاد، الشرطي عقد صادق عباس حطاب من مديرية الدفاع المدني، والمفوض صفاء خماس عاتي من فوج طوارئ شرطة بغداد".

كما تمنت بحسب البيان، الشفاء العاجل للملازم حيدر علي حسين من مديرية الدفاع المدني أثناء تأديتهم الواجب بإخماد حادث حريق لإنقاذ عائلتين داخل شقتين.

يذكر أن مصدراً في مديرية الدفاع المدني أفاد وكالة شفق نيوز، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل جامعة المأمون الاهلية في العاصمة بغداد، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق متوسط اندلع داخل الكلية.