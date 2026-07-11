مصرع عميد متقاعد وإصابة نجله بحادث سير والأنبار تسجل حالتي غرق

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

لقي ضابط برتبة عميد متقاعد مصرعه، فيما أُصيب نجله، وهو ضابط برتبة رائد منتسب في وزارة الداخلية، يوم السبت، إثر حادث سير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد وبابل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع نتيجة انقلاب المركبة التي كانت تقلهما على الطريق السريع الدولي، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن فقدان السيطرة على المركبة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتحقيق في ملابساته.

وفي الأنبار، أفاد مصدر أمني، بتسجيل حالة غرق لشاب في منطقة أبو طيبان غربي محافظة الأنبار، فيما تواصل فرق الإنقاذ والأهالي عمليات البحث عنه.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عمليات البحث ما تزال مستمرة بمشاركة فرق الإنقاذ وعدد من المتطوعين.

وأضاف أن الجهات المختصة دعت فرق الغواصين إلى المشاركة في عمليات البحث لتسريع الوصول إلى الغريق، فيما لم تُسجل أي تطورات جديدة بشأن الحادثة حتى الآن.

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى وفاة شاب إثر حادث غرق داخل أحد المسابح في قضاء الخالدية شرقي المحافظة.

وبحسب المصدر، فإن القوات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.