مصرع عميد بحادث سير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي ضابط برتبة عميد، مصرعه، يوم الخميس، إثر حادث سير على الطريق الرئيسي في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "العميد كمال شيخ رؤوف چناريي، توفي نتيجة حادث مروري وقع على الطريق العام في قضاء الدبس شمال غربي كركوك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث.

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة، فيما تقرر نقل جثمان الضابط من كركوك إلى قرية چنارة، حيث سيوارى الثرى هناك".

وأشار المصدر إلى أن الحادث يأتي ضمن سلسلة حوادث مرورية تشهدها الطرق الرئيسية، ما يستدعي تشديد إجراءات السلامة والالتزام بقواعد السير.