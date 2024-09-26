مصرع عشرة أشخاص بحادث سير مروع على طريق كركوك - تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر بمديرية مرور كركوك، يوم الخميس، عن مصرع عشرة أشخاص اثر حادث سير مروع وقع على طريق كركوك - تكريت جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع ضمن حدود ناحية الرشاد (35 كم جنوب كركوك)، نتيجة اصطدام ثلاث سيارات، ضمن مقطع يتم إعادة إكسائه حاليًا"، مبينا أن "التهور والسرعة الفائقة من سائقي السيارات الثلاث أدت إلى وقوع التصادم أسفر عن وفاة عشرة أشخاص".

ومن بين العجلات، سيارة من نوع GMC تحمل مجموعة من الركاب كانوا من بين المتضررين الرئيسيين في الحادث، فيما كان غالبية الضحايا من ركاب سيارة نقل الركاب.

وقد قامت قوات أمنية بتطويق موقع الحادث، ونُقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة".

وأكد المصدر أن "الحادث وقع ضمن منطقة تشهد أعمال إكساء تقوم بها إحدى الشركات المحلية لإعادة تأهيل طريق تكريت - كركوك".