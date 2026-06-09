بينهم "عريس" وطفل.. مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في الديوانية (تحديث)

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع "عريس" وطفل ورجل مسن وزوجته بحادث سير عند مدخل المحافظة، فيما أوضحت مديرية الدفاع المدني أن الحادث أسفر عن مصرع خمسة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث مروري مروع وقع في مدخل الديوانية قرب ملعب السنبلة، حيث اصطدم صهريج بسيارة صالون يستقلها عريس وزوجته وطفل ورجل كبير بالعمر وزوجته".

وبين أن الحادث أسفر عن "مصرع العريس والطفل والرجل المسن وزوجته، فيما أصيبت زوجة العريس إصابة خطرة"، مشيراً إلى نقل الجثث لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها ​تعاملت مع حادث انقلاب مركبة واحتراقها على الطريق الرابط بين الديوانية وذي قار "منطقة النهر الثالث"، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص.

​وأشارت إلى أن فرقها تمكنت من إنقاذ شخص واحد ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع إتمام عمليات الإخماد وانتشال الضحايا وتسليمهم للجهات المختصة وفق السياقات القانونية المتبعة.