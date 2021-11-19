مصرع عراقي وأبنته جرّاء انفجار غاز بمبنى سكني في أنقرة

شفق نيوز/ لقي شخصان حتفهما، بينما أصيب 4 آخرون؛ جرّاء انفجار غاز بإحدى البنايات في العاصمة التركية، أنقرة، مساء الخميس.

ووقع الانفجار في بناية مكونة من ثلاثة طوابق بقضاء "كتشي أورن" بالعاصمة التركية، ما تسبب في حدوث انهيار جزئي بالمبنى.

ووفق التقديرات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين؛ جراء الانهيار الذي حدث، تم نقلهم لإحدى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج اللازم.

وعقب وقوع الانفجار، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الانفجار، الذي قيل إنه من المحتمل أن يكون قد جاء نتيجة تسريب غاز.

هذا وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف بشكل كامل على أسباب الانفجار وملابساته.

وفي تصريحات له من مكان الحادث، أعرب واصب شاهين، والي العاصمة، عن أمله في ألا يكون هناك أشخاص آخرون تحت أنقاض الجزء المنهار من البناية، مستبعدًا ذلك في الوقت نفسه.

ولفت الوالي إلى أن الشخصين المتوفين أب وطفله، وهما من عائلة تركمانية عراقية كانت تقيم بالبناية المذكورة مع عائلة أفغانية أخرى لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث، فضلًا عن مواطنين تركيين يقيمان هنالك أيضًا.

وأشار إلى أن البناية بها 11 شقة، بعضها مسكون والبعض الآخر لا يوجد به أحد، لافتًا إلى أن البناء قديم، وكان مدرجًا ضمن برنامج التحول الحضري في العاصمة.