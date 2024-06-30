مصرع عائلة من ذي قار بحادث سير على الطريق الدولي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمصرع عائلة بأكملها نتيجة حادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عائلة من اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تعرضت لحادث سير مروع على الطريق الدولي بين الناصرية والسماوة، نتيجة انقلاب عجلتهم".

وبين المصدر، أن "الحادث أدى لمصرع لـ6 أشخاص بينهم أب وابنه و4 اخوة آخرين، حيث تم نقل جثثهم للطب العدلي في مدينة المثنى كونها منطقة الحادث".