مصرع عائلة كاملة بحادث سير مروّع في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع عائلة كاملة مكوّنة من سبعة أفراد جراء حادث سير مروّع على الطريق الرابط بين قضاء بيجي ومدينة تكريت في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع نتيجة تصادم عنيف بين مركبتين على الطريق العام، ما أسفر عن وفاة جميع أفراد العائلة في موقع الحادث.

وأضاف، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

ويُعد طريق بيجي – تكريت من الطرق التي تشهد حوادث متكررة، بسبب السرعة العالية وعدم الالتزام بقواعد السير، فضلاً عن بعض المشاكل في البنى التحتية للطريق.

وكان في كركوك أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن حادث سير وقع على طريق كركوك – بيجي لسيارة تقل عائلة مكونة من سبعة أفراد، لقي أحدهم مصرعه فيما أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة.