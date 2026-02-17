مصرع عائلة بانقلاب سيارتهم على طريق "كركوك – تكريت" (فيديو)

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر في دائرة شرطة مرور كركوك، يوم الثلاثاء، بمصرع عائلة مكوّنة من أربعة أفراد إثر حادث انقلاب سيارتهم على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع ضمن حدود ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، حيث فقد سائق المركبة السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها بشكل عنيف، متسبباً بوفاة جميع أفراد العائلة في موقع الحادث".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثامين إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات المختصة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".