مصرع عامل صيني إثر سقوطه من مكان مرتفع في مطار الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة عامل صيني في مطار الناصرية الدولي، إثر سقوطه من مكان مرتفع داخل المطار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عاملاً صيني الجنسية في الثلاثينات من عمره يعمل في الشركة الصينية العامة للهندسة والانشاء العاملة في مطار الناصرية الدولي، تعرض لسقوط من علو من الطابق الأول في المطار".

ولفت المصدر إلى أن "العامل توفي على إثر الساقطة"، مبيناً أنه "تم احالة جثته إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي حادث آخر، لفت المصدر إلى أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنين آخرين نتيجة تعرضهم لحادث اصطدام عجلتين على الطريق السريع ضمن قضاء ابو غريب".

وبين المصدر أن "قوة امنية تمكنت من اخلاء الجثث والمصابين ونقلهم إلى مستشفى الكاظمية كإجراءات أصولية".

في حين أشار إلى "مصرع شخص من مواليد 1975، نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة نوع كيا بالقرب من جسر المشاهدة ضمن قضاء الطارمية ببغداد".

ولفت كذلك إلى أن "حادث سير اصطدام عجلة نوع النترا، اصطدمت بمركبة حمل نوع لوري على الطريق الدولي السريع بالقرب من السونار ضمن قضاء المحمودية".

وأوضح المصدر أن "الحادث أسفر عن مصرع صاحب العجلة الالنترا والقبض على سائق اللوري وايداعه التوقيف".