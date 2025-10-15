مصرع عامل أثناء نصب لوحة انتخابية في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أفاد شهود عيان، يوم الأربعاء، بمصرع عامل أثناء قيامه بنصب لوحة انتخابية لإحدى المرشحات في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.

وأوضح الشهود، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع أثناء تثبيت العامل للصورة الدعائية في وقت متأخر من يوم أمس، ما أدى إلى وفاته على الفور.

من جانبها، أخلت المرشحة وعضو مجلس المحافظة الحالي ماجدة العرداوي مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة لوكالة شفق نيوز، أنها لم تكلف العامل مباشرة بنصب اللوحات، مشيرة إلى أن المطبعة المتعاقدة معها استعانت بعدد من العمال لتنفيذ عملية تعليق الصور.