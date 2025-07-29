مصرع عامل بناء وإصابة آخر بانهيار سياج شرقي بعقوبة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع عامل بناء وإصابة آخر أثناء العمل شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عامل بناء لقي مصرعه، وأصيب آخر وذلك جراء انهيار سياج عليهما أثناء أعمال إنشاءات في ناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى وجثة الضحية إلى الطب العدلي، في حين فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".