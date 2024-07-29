مصرع عامل بناء في كركوك بسبب الحرارة الشديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بأن عامل بناء توفي إثر سقوطه من أعلى منزل كان يعمل فيه جنوب غربي المحافظة، مبيناًً أن سبب السقوط هو ارتفاع درجات الحرارة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يدعى أنس خالد (22 عاما) من اهالي قرية الاحنف بقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، كان يعمل في أحد المنازل قيد البناء في القضاء وكان يعمل على صب الجزء الخارجي من أعلى المنزل بمادة الاسمنت، لحظة تعرضه للسقوط".

وأضاف المصدر، أن "سبب السقوط كان وراءه ارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة العامل على التحمل ما أوقعه من أعلى المنزل وتوفي في الحال"، مبيناً أن "جثة الضحية اخليت لدائرة الطب العدلي وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".