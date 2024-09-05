مصرع عامل بصعقة كهربائية في الموصل وضبط فتاة هاربة من أهلها ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في نينوى، يوم الخميس، بمصرع عامل بصعقة كهربائية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، فيما ضبطت قوة أمنية فتاة هاربة من أهلها في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العامل مهنته (لباخ) وهو كبير أسرته ومعيلها وأصيب بصعقة كهربائية أثناء العمل في مجمع المشافي بالجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في بغداد وكالة شفق نيوز، بأن "مفارز أمن العتبة الكاظمية ألقت القبض على فتاة تولد 2009 هاربة من أهلها من إحدى المحافظات الجنوبية".

وأضاف أنه "تم التحفظ عليها لحين وصول ذويها لغرض استلامها".

من جانب آخر، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل أربع ورش للنجارة وعجلة مدنية في منطقة "كسرة وعطش" شرقي بغداد، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية.