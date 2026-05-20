مصرع عامل باكستاني بانقلاب حفار في مشروع نفق البصرة المغمور

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة عامل أجنبي يحمل الجنسية الباكستانية إثر حادث انقلاب حفار بحري داخل مشروع النفق المغمور في قضاء أم قصر جنوبي البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مركز شرطة أم قصر تلقى عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، إخباراً من مستشفى أم قصر يفيد بوفاة المدعو "أمجد محمود بشير" من مواليد 1968، ويعمل لدى شركة دايو الكورية المنفذة للمشروع.

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء أعمال الحفر داخل البحر، حيث انقلب الحفار الذي كان يعمل عليه، ما أدى إلى وفاته داخل الآلية".

وأشار المصدر، إلى أن "الأدلة الجنائية أجرت الكشف على الجثة، فيما باشر ضابط التحقيق بالإجراءات القانونية، ضمن قاطع مسؤولية قيادة القوة البحرية والإجراءات الأمنية التابعة لقسم شرطة سفوان ومركز شرطة أم قصر، مبيناً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة ناجم عن انقلاب الحفار أثناء عمليات الحفر البحرية.