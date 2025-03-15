مصرع عاملين علقا داخل فتحة للصرف الصحي في بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل، يوم السبت، عن مصرع عاملين علقا في فتحة صرف صحفي، بعد تعذر إنقاذهما.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودًا مكثفة لإنقاذ عاملين علقا داخل فتحة للصرف الصحي في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل، حيث تعرضوا للاختناق جراء استنشاق غاز الميثان الخانق".

وأضافت "لقد استنفرت فرق الإنقاذ وتم إنزال رجال الدفاع المدني إلى داخل الفتحة، إلا أن العاملين للأسف فقدا حياتهما، وتم نقل الجثث وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها".

وحثت المديرية العمال على "الالتزام التام بتعليمات المديرية، واستخدام أجهزة التهوية ووسائل السلامة وحبال النجاة قبل الشروع في الدخول إلى فتحات الصرف الصحي".