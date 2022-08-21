فيديو .. مصرع عاملين باندلاع حريق داخل معمل للنجارة في الفلوجة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول في مديرية الدفاع المدينة بمحافظة الأنبار غربي العراق، يوم الأحد، باندلاع حريق داخل معمل للنجارة في قضاء الفلوجة شرقي المحافظة مما أسفر عن مصرع عاملين اثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في معمل للنجارة في شارع الاطباء الشهير وسط الفلوجة، وذلك اثر خطأ ارتكبه أحد العامل مما تسبب باشتعال مادة البنزين"، مبينا أن النيران أتت على المعمل بالكامل.

وأضاف ان الحريق أدى إلى اصابة شخصين من العاملين في المعمل بحروق، وتم نقلهما إلى المشفى الا انهما فارقا الحياة قبل الوصول.