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مصرع عاملين اثنين أثناء تنفيذ مشروع خدمي في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-29T12:24:36+0000
مصرع عاملين اثنين أثناء تنفيذ مشروع خدمي في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية لقضاء الزبير في محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن وفاة عاملين اثنين في احد المشاريع المحلية في القضاء.

وقال قائممقام الزبير، عباس ماهر لوكالة شفق نيوز، إن "عاملين اثنين في العشرينات من العمر لقيا مصرعهما أثناء العمل في مشروع مجاري للمياه الثقيلة في قضاء الزبير، بعد انهيار التربة التي تحتهما".

وبين، أن "مستوى الانهيار كان بعمق ثلاثة أمتار تحت سطح الارض"، مضيفا أن "الوفاة لم تكن أثناء العمل مباشرة وإنما تم انقاذهما في بادئ الأمر ونقلهما الى المستشفى الا انهما فارقا الحياة قبل الوصول إليها".

واكد ماهر، أن "ذوي المتوفين لم يطلبوا الشكوى ضد احد، كونهم اعتبروا الأمر قضاء وقدر ضمن حوادث العمل".

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