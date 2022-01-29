مصرع عاملين اثر سقوطهما بفتحة تصريف صحي جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، بمصرع عاملي بلدية اثر سقوطهما بفتحة تصرف صحي "مجاري" في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عاملين اثنين سقطا بفتحة تصريف صحي في ذي قار، مبينة أن فرق الدفاع المدني انتشل جثة احدهما واسعف الاخر ليلحق بصاحبه في المستشفى متأثراً نتيجة الاختناق.

وفي التفاصيل، أكد البيان، أن فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لإخراج العاملين بعد سقوطهما في فتحة تصريف صحي رئيسية اثناء صيانتها في قضاء النصر في المحافظة، موضحة أن الفرق انتشلت جثة عامل وانقذت الأخر مازال على قيد الحياة لتجري عمليات الانعاش الرئوي وتأمن نقله الى المستشفى ليفارق الحياة فيها ملتحقاً بصاحبه متأثرا نتيجة الاختناق بغاز الميثان الثقيل الذي يملئ فتحات التصريف الصحي .