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مصرع عاملين اثر انهيار منزل قيد الانشاء وسط بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-28T09:25:40+0000
مصرع عاملين اثر انهيار منزل قيد الانشاء وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاربعاء، عن انتشال جثة عاملين نتيجة انهيار سقف منزل وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها  انتشلت جثة عاملين من تحت الركام بعد انهيار سقف منزل قيد الانشاء في منطقة كرادة مريم وسط بغداد .

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن فريق البحث والانقاذ الدولي التابع  لها زج بمعدات الانقاذ الثقيلة من اجل رفع كتل السقف الكونكريتية وبذلت جهوداً كبيرة حتى وصلت الى جثث الضحايا وأخرجتهم وأمنت نقلهم وتسليمهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة .

وعزت مديرية الدفاع المدني سبب الحادث إلى  الاحمال الزائدة التي ادت لانهيار سقف المنزل بالكامل فوق رؤوس الضحايا من العمال .

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