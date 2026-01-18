بسبب مدفأة .. مصرع طفل وإصابة آخر بحريق داخل منزل في بغداد

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر طبي، يوم الأحد، بمصرع واصابة طفلين جراء اندلاع حريق داخل منزلهما الواقع في مدينة الشعلة غربي بغداد.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المصدر قوله، إن طفلاً توفي فيما أُصيب آخر بحالة اختناق حرجة جراء حريق اندلع في منزل سكني داخل زقاق شعبي في مدينة الشعلة ببغداد.

وعزا المصدر، سبب وقوع الحادث ترك مدفأة نفطية مشتعلة دون انتباه.

وتشهد مناطق ومدن في العراق كافة حوادث مشابهة في فصل الشتاء أسفرت عن مصرع العديد من الأشخاص جراء تعرضهم للاختناق بسبب استنشاق انبعاثات الغازات من المدافئ النفطية والكهربائية.