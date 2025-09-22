مصرع طفل وإصابة آخر بحادثين منفصلين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الاثنين، بوقوع حادثين منفصلين أسفرا عن مصرع طفل وإصابة تلميذة في المرحلة الابتدائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات غرق داخل مسبح منزلي في حي الأسرى والمفقودين وسط كركوك، بعد سقوطه فيه، ما أدى إلى وفاته على الفور".

وأضاف أن "حادث سير وقع في أحد الشوارع وسط كركوك، حيث أصيبت تلميذة في الصف الثالث الابتدائي بجروح متفاوتة، بعد أن صدمتها دراجة نارية كان يقودها شخص بسرعة عالية قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبيّن أن "الطفلة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة لكشف هوية السائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".