مصرع طفل غرقاً وإصابة 3 أشخاص بمشاجرتين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع طفل غرقاً، وإصابة 3 أشخاص نتيجة مشاجرتين ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً بعمر ثلاث سنوات قضى غرقاً إثر سقوطه في نهر بأطراف ناحية هبهب شمال غربي ديالى".

وأضاف المصدر، أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في مشاجرتين إحداها في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، استخدمت فيها الأسلحة والأخرى في ناحية دار السلام استخدمت فيها العصي".

وأشار المصدر، إلى "نقل المصابين إلى المستشفى، وتوقيف أطراف المشاجرتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".