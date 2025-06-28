مصرع طفل غرقاً ورجل دهساً وإصابات بحوادث مرورية في نينوى

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بتسجيل سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة شخصين وتسببت بإصابات عدة، في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ انتشلت جثة طفل من مياه نهر دجلة في ناحية الشورة، جنوب الموصل، توفي غرقاً أثناء السباحة".

وأضاف أن "حادث دهس وقع في منطقة سدة الرشيدية، في الجانب الأيسر من المدينة، أسفر عن مصرع رجل متأثراً بجروحه في موقع الحادث"، مبيناً أن "قوة أمنية وصلت إلى الموقع ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وتابع المصدر أن "أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة وقوع أربعة حوادث مرورية منفصلة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق في ملابسات كل حادث بشكل منفصل".

وتشهد محافظة نينوى تزايداً في معدلات الحوادث المرورية والغرق خلال موسم الصيف، وسط مطالبات بتكثيف إجراءات السلامة والتوعية، خاصة في المناطق المفتوحة والممرات المرورية الرئيسية.