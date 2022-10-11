مصرع طفل حرقاً وانتحار فتاة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها وفاة طفل بحريق، وانتحار فتاة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقاً اندلع بمنزل في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار يعود لاحد المواطنين وعلى الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني وإخماده بعد أن أتى على احتراق غرفة النوم بالكامل، ووفاة طفل بداخلها يبلغ من العمر عامين".

وبين ان "الحريق بسببه تماس كهربائي داخلي".

من جانب اخر، اشار المصدر الى ان "فتاة تبلغ من العمر 21 عاما اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حجاب معلق في سقف غرفتها بمنزلها في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، ولم تعرف أسباب الانتحار لغاية الآن".

واضاف انه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".