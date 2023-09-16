مصرع طفل بحادث سير وإصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بمصرع طفل وإصابة امرأة بجروح بليغة جراء حادث سير، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بنزاع مسلح شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً بعمر عامين لقي مصرعه فيما أصيبت امرأة بجروح بليغة بحادث دهس قرب الشركة الهندية بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع في منطقة بني زيد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بسبب خلافات على أرض زراعية وأدى لإصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بحالة حرجة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

إلى ذلك، ذكر المصدر "كما أن مجهولين قاموا بتنفيذ هجوم على منزل بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة، بواسطة قنبلة يدوية وأدى الهجوم لإحداث أضرار مادية بالمنزل، دون تسجيل إصابات بشرية تذكر".