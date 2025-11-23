مصرع طفل بحادث دهس وإنقاذ أخرى من فتحة خرسانية جنوبي العراق (فيديو وصور)

شفق نيوز- البصرة/ ذي قار

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الأحد، إنقاذ طفلة سقطت وحشرت جسدها في فتحة خرسانية للكابل الضوئي بمنطقة القبلة في محافظة البصرة (أقصى جنوب البلاد)، في وقت أعلنت فيه قيادة شرطة ذي قار القبض على سائق عجلة بعد فراره من حادث دهس طفل أودى بحياته في مدينة الناصرية مركز المحافظة الجنوبية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن فرق إنقاذ الدفاع المدني في محافظة البصرة نجحت في إنقاذ طفلة سقطت وحشرت جسدها في فتحة خرسانية للكابل الضوئي بمنطقة القبلة، في سوق المسطر.

وأوضحت أنه "تم إخراج الطفلة بعد أن اضطرت فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقطع قضبان الكتل الخرسانية وتحرير جسدها".

ومن البصرة إلى ذي قار، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة أن "دوريات النجدة استعلمت وجود حادث دهس طفل في صوب الجزيرة من مدينة الناصرية أودى بحياة الطفل وهروب السائق بعجلته من محل الحادث".

وأضافت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه على إثر ذلك "باشرت السيطرة المركزية بالنداءات وتوجيه الدوريات، وخلال مطاردة لنصف ساعة من دوريات النجدة ومحاصرة العجلة تم ضبطها خلال وقت قياسي وإلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً".