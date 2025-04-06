مصرع طفلين وإصابة شقيقهما ووالدهم بحريق في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بمصرع طفلين شقيقين وإصابة شقيق ثالث لهما ووالدهم جراء حريق اندلع داخل منزلهم في منطقة يارمجة الشرقية جنوب شرقي مدينة الموصل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي في أحد المنازل السكنية، مما أسفر عن وفاة الطفلين الشقيقين على الفور، وإصابة شقيق ثالث ووالدهم بحروق متفاوتة الخطورة.

وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، بينما تم نقل جثتي الطفلين إلى دائرة الطب العدلي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبيناً أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل الحادث.