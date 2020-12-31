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مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-31T06:46:25+0000
مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بديالى اليوم الخميس بوفاة ثلاثة مدنيين بحادث مروري على طريق بغداد - كركوك شمال غرب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة وطفلين لقوا حتفهم في حادث  سير على طريق بغداد - كركوك وسط  ناحية هبهب  8 كم شمال غرب بعقوبة، مبينا أن الحادث نتيجة اصطدام سيارة نوع "سورنتو" بجسر المشاة جراء السرعة وعدم الإنتباه للمطبات الموجودة بالقرب من الجسر.

واضاف أن الضحايا ضمن أُسرة من سكان محافظة البصرة كانت متجهة إلى محافظات اقليم كوردستان فيما نقلت قوات الأمن والاسعافات الضحايا إلى الطب العدلي.

وتعزو السلطات الامنية في العراق زيادة الحوادث المرورية الى السرعة الفائقة، وعدم الانتباه اضافة الى عدم مراعاة قواعد السير.

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