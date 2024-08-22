مصرع طفلين باندلاع حريق داخل منزلهما شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، بمصرع طفلين جراء اندلاع حريق داخل منزلهما الكائن شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلة وطفل يبلغان من العمر سنتين وثلاث سنوات نتيجة اندلاع حادث حريق داخل منزلهما ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وأوضح المصدر، أن الطفلين تعرضا الى اختناق وحروق بالجسد ليفارقا الحياة إثرها.

هذا ولم تُعرف أسباب نشوب هذا الحريق حتى وقت كتابة هذا الخبر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.