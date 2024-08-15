مصرع طفلتين حرقاً ببغداد وحادث دهس يصيب 4 زائرين على طريق كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع طفلتين جراء حريق داخل منزلهما في بغداد، فيما تسبب حادث دهس على طريق بغداد – كركوك المشهور بـ"طريق الموت" بإصابة 4 زائرين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلتين تولد 2016 و2018، نتيجة حادث حريق اندلع في الطابق الثاني داخل منزل، ضمن منطقة حي أور شرقي العاصمة بغداد"، لافتاً إلى أن "المعلومات الواردة تفيد بأن الحادث نتيجة تماس كهربائي".

وفي حادث آخر، ذكر مصدر محلي، أن "أربعة زائرين عراقيين أصيبوا بحادث دهس على طريق كركوك-بغداد، أثناء توجههم سيراً على الأقدام إلى كربلاء، قرب منطقة الجيزاني بأطراف الخالص وجروحهم خطيرة